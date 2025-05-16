Юран сказал, что будет со «Спартаком» посте отставки Станковича

Сергей Юран порассуждал о перспективах «Спартака» на фоне слухов о скорой смене главного тренера.

Московская команда в четверг не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.

В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

«Что поменялось со времен Абаскаля? Команда на пятом месте и вылетает из Кубка. При всем уважении к «Ростову», это не тот соперник, чтобы дома, при полных трибунах ему проигрывать.

Жаль болельщиков... Они больше всех страдают, ждут от клуба трофеев и любят эту команду. Но что мы видим? Ничего. Это при том, что «Спартак» зимой купил футболистов, которых хотел Станкович, а результата нет.

«Спартак» – флагман нашего футбола, он не имеет права занимать пятое место и вылетать из Кубка. Команда должна была подарить болельщикам финал.

Сейчас привезут нового иностранного тренера, и будет все то же самое. Сюда же не поедет Гвардиола», – сказал Юран.