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  • Юран сказал, что будет со «Спартаком» посте отставки Станковича

Юран сказал, что будет со «Спартаком» посте отставки Станковича

Сегодня, 14:24
7

Сергей Юран порассуждал о перспективах «Спартака» на фоне слухов о скорой смене главного тренера.

  • Московская команда в четверг не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.
  • В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

«Что поменялось со времен Абаскаля? Команда на пятом месте и вылетает из Кубка. При всем уважении к «Ростову», это не тот соперник, чтобы дома, при полных трибунах ему проигрывать.

Жаль болельщиков... Они больше всех страдают, ждут от клуба трофеев и любят эту команду. Но что мы видим? Ничего. Это при том, что «Спартак» зимой купил футболистов, которых хотел Станкович, а результата нет.

«Спартак» – флагман нашего футбола, он не имеет права занимать пятое место и вылетать из Кубка. Команда должна была подарить болельщикам финал.

Сейчас привезут нового иностранного тренера, и будет все то же самое. Сюда же не поедет Гвардиола», – сказал Юран.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Станкович Деян
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Комментарии (8)
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VVM1964
1747394863
Ждём фартового - типа Карреры!!!...
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СильныйМозг
1747395415
Да, уже 25 лет, как спартак флагман нашего футбола. Его то с 5 строчки на 10 отфутболивают. Чисто флагман. Если у психа, в психушке взять интервью, будет интереснее, чем читать эту чушь. Скоро мАсквобад, превратится в шаверленд. Будем брать у них интервью, про спартаковский флагман.
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fakeid
1747395433
ща они тренера с именем привезут. деньги-то есть на престарелых неликвидных позорных тринидадских греческих зулусов 0+0 - найдут и на тренера. лишь бы не вышло как с руи витория, когда ему наобещали трансферов на 100-летие клуба - а завезли старого зулуса мозуса и очень рыжего кофриё. и сказали - е*ись как хочешь. в принципе, он выполнил эту установку, когда зенит поздравил спартаг с юбилеем 7:1. гы-гы!
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ilich55
1747395450
Серёга, тебя точно не позовут...
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raritet
1747395499
Ну , например , приедет Гвардиола. Он что, будет обучать Денисов, убеждать его не забивать в собственные ворота???
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Пригожин Женя
1747396971
Я бы дал шанс на месте боссов спартака Юрану! Юран доказал что он тренер!
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