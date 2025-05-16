Булыкин: «Карпин в «Спартаке» – это не фантастика»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил вариант с назначением Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака»

«Карпина куда только не предлагают. Может оказаться и в «Спартаке». Это востребованный тренер и он может быть везде.

Нет, Карпин в «Спартаке» – это не фантастика. Но мне просто интересно, Станкович был чуть ли не любимчиком руководства, а сейчас вдруг превратился в среднего тренера. У руководства «Спартака» очень быстро поменялось настроение. К сожалению, мало видят футбольные проблемы, а сказать, что виноват тренер – это самое простое.

Не знаю, согласятся ли на совмещение постов, но можно даже не обсуждать, что Карпин может работать в любом клубе. Есть негласное правило не брать тренера второй раз в команду, но если захотят рискнуть, то могут взять. Необязательно этому правилу следовать. Может, что-то даже и получится», – сказал Булыкин.