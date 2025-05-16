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  • Агент: «Даже если «Зенит» возьмет чемпионство, то к Семаку могут быть вопросы»

Агент: «Даже если «Зенит» возьмет чемпионство, то к Семаку могут быть вопросы»

Сегодня, 11:04
3

Футбольный агент Алексей Сафонов не исключил увольнения главного тренера «Зенита» Сергея Семака даже в случае удачного для петербуржцев исхода борьбы в чемпионате России.

«Не сказал бы, что мне нравится игра «Зенита». Учитывая бюджет, не все выкладываются на те деньги, что на них потратили. У Семака нет безграничного кредита доверия. Ни у кого его нет. Безграничный только у Романа Ротенберга в хоккейном СКА, больше ни у кого.

Даже если «Зенит» возьмeт чемпионство, то к Семаку могут быть вопросы. В своe время Фабио Капелло взял с «Реалом» чемпионат, а болельщикам не нравился стиль игры команды, так его убрали и всe.

У каждого тренера всегда собран чемодан, всe зависит от руководителей. Семак выиграл всe, что можно. Кто знает, может, он устал и ему нужна пауза. Или он сборную пойдeт тренировать. Сейчас нет смысла загадывать», – сказал Сафонов.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ после 28 туров с 60 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.
  • В среду петербуржцы вылетели из FONBET Кубка России по итогам двухматчевого противостояния с ЦСКА в финале Пути РПЛ.
  • Контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до лета 2030 года.
  • 49-летний специалист возглавляет петербуржцев с конца мая 2018 года.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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Комментарии (3)
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fakeid
1747383365
ну так мы зимой потеряли вендела и клаудиньо. и салазар не доехал. вендел, конечно, вроде как был - но с цска 1 марта пропустил из-за перебора карточек. потом фак в воронеже показал, из-за чего пропустил матч с хряками. в махачкале не сыграл, с динамо не сыграл. и вообще уже не сыграет. можно сказать, что мы его ещё зимой потеряли. а заменить вообще некем. зделар за 1 лям - не замена. да и тот кубок позавчера пропускал из-за перебора карточек. вышел ахметов на позицию - в перерыве заменили из-за косяков. короче, нет у нас весной центра поля вообще, мяч в атаку не доставляется, дельфин и остальные бегают на голодном пайке. и в такой ситуации бороться за чемпионство - уже достижение.
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raritet
1747386875
При чем здесь тренер, когда верхушка слишком поздно затеяла замену игроков. Одних выгодно продали, а равноценных на замену им не были куплены. И получился не долеланный рыхлый пирог. Я и предполагал , что с Ахметовыми в пятёрке будем.
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sochi-2013
1747387541
Сви ньи( не в обиду Спартаку)) ) неблагодарные! Шесть чемпионств подряд и седьмое светит, а они рылом крутят. Краснодар, забирай чемпионство вместе с Семаком.
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