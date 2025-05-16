Агент: «Даже если «Зенит» возьмет чемпионство, то к Семаку могут быть вопросы»

Футбольный агент Алексей Сафонов не исключил увольнения главного тренера «Зенита» Сергея Семака даже в случае удачного для петербуржцев исхода борьбы в чемпионате России.

«Не сказал бы, что мне нравится игра «Зенита». Учитывая бюджет, не все выкладываются на те деньги, что на них потратили. У Семака нет безграничного кредита доверия. Ни у кого его нет. Безграничный только у Романа Ротенберга в хоккейном СКА, больше ни у кого.

Даже если «Зенит» возьмeт чемпионство, то к Семаку могут быть вопросы. В своe время Фабио Капелло взял с «Реалом» чемпионат, а болельщикам не нравился стиль игры команды, так его убрали и всe.

У каждого тренера всегда собран чемодан, всe зависит от руководителей. Семак выиграл всe, что можно. Кто знает, может, он устал и ему нужна пауза. Или он сборную пойдeт тренировать. Сейчас нет смысла загадывать», – сказал Сафонов.