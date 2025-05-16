Флик рассказал об изменениях в «Барселоне», которые помогли завоевать чемпионство

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о своей команде после гостевой победы над «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре Примеры, принесшей команде звание чемпиона Испании.

«Я думаю, что вторая половина сезона получилась особенно невероятной. Мы не проиграли ни одной игры [в 2025-м], и это здорово. Поздравляю команду, клуб и болельщиков. Мы очень счастливы.

Всегда очень полезно быть сильным психологически. Это помогло нам после рождественских каникул. Победа в Суперкубке добавила нам уверенности. Игроки, такие как Френки [де Йонг] и многие другие, вышли на свой пик, радостно видеть их прогресс. Я очень доволен.

«Эспаньол» очень хорошо защищался. Соперник создавал опасность для нас, поэтому я очень рад победе. Ламин [Ямаль] уже забивал такие голы, как в этом матче. Он тренируется для этого каждый день. Это был идеальный гол.

Обычно важнее всего отношение к делу, и мы всегда мыслили позитивно. Когда я смотрел работу на тренировках, предсезонку... У нас изменилась философия атаки, и команда хорошо адаптировалась.

С «Барсой» нужно выигрывать титулы, и три – это здорово. Я переживал после полуфинала [Лиги чемпионов с «Интером»] в Милане. Но три титула, я думаю, и клуб, и игроки поддержат меня, – это то, чему стоит радоваться.

Мы показали очень хороший уровень, но я думаю, у нас есть потенциал стать еще лучше», – сказал Флик.