Радимов оценил выступления «Ростова» в Кубке

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов оценил выступления «Ростова» после гостевой победы команды над «Спартаком» (2:1) в кубковом матче.

«Отличная работа. Мне кажется, команда была физически и психологически готова к этому. На предыдущей стадии они обыграли «Локомотив» в Москве, сейчас «Спартак». Абсолютно заслуженный выход в финал.

Они знали, чего хотели, что делать. Абсолютно правильно довели матч до победы. Браво «Ростов» – слов нет», – сказал Радимов.