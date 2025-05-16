Радимов оценил выступления «Ростова» в Кубке

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов оценил выступления «Ростова» после гостевой победы команды над «Спартаком» (2:1) в кубковом матче.
«Отличная работа. Мне кажется, команда была физически и психологически готова к этому. На предыдущей стадии они обыграли «Локомотив» в Москве, сейчас «Спартак». Абсолютно заслуженный выход в финал.
Они знали, чего хотели, что делать. Абсолютно правильно довели матч до победы. Браво «Ростов» – слов нет», – сказал Радимов.
- 1 июня «Ростов» сыграет в Москве с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.
- Ранее «Ростов» дважды играл в решающем матче Кубка: победил «Краснодар» в сезоне-2013/14 и проиграл «Спартаку» в сезоне-2002/03.
Источник: «Матч ТВ»