Агент оценил вариант приглашения Семака в сборную России после увольнения из «Зенита»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака в этом сезоне.
– Нет ли у вас ощущения, что Семак исчерпал себя в «Зените»?
– Объективно говоря, команда зависела от Вендела, Клаудиньо и других. А исчерпал или нет, это руководству надо смотреть. Всегда было, есть и будет, что выиграют игроки, а проигрывает тренер.
– «Зенит» может не выиграть ни одного трофея в год 100-летия. Как считаете, это будет провал для петербургского клуба?
– Неприятный осадок точно будет.
– Стоит ли Семаку волноваться за свое будущее в клубе?
– Я думаю, что у любого тренера чемодан всегда собран. Рано или поздно всех увольняют. Он выиграл много титулов, прилично материально обеспечен. Это не будет для Семака сверхтрагедией. Может быть, уберут из «Зенита» и возьмут в сборную России.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ после 28 туров с 60 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.
- В среду петербуржцы вылетели из FONBET Кубка России по итогам двухматчевого противостояния с ЦСКА в финале Пути РПЛ.
- Контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до лета 2030 года.