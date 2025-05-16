Агент оценил вариант приглашения Семака в сборную России после увольнения из «Зенита»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака в этом сезоне.

– Нет ли у вас ощущения, что Семак исчерпал себя в «Зените»?

– Объективно говоря, команда зависела от Вендела, Клаудиньо и других. А исчерпал или нет, это руководству надо смотреть. Всегда было, есть и будет, что выиграют игроки, а проигрывает тренер.

– «Зенит» может не выиграть ни одного трофея в год 100-летия. Как считаете, это будет провал для петербургского клуба?

– Неприятный осадок точно будет.

– Стоит ли Семаку волноваться за свое будущее в клубе?

– Я думаю, что у любого тренера чемодан всегда собран. Рано или поздно всех увольняют. Он выиграл много титулов, прилично материально обеспечен. Это не будет для Семака сверхтрагедией. Может быть, уберут из «Зенита» и возьмут в сборную России.