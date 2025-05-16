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  • Агент оценил вариант приглашения Семака в сборную России после увольнения из «Зенита»

Агент оценил вариант приглашения Семака в сборную России после увольнения из «Зенита»

Сегодня, 08:45
5

Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака в этом сезоне.

– Нет ли у вас ощущения, что Семак исчерпал себя в «Зените»?

– Объективно говоря, команда зависела от Вендела, Клаудиньо и других. А исчерпал или нет, это руководству надо смотреть. Всегда было, есть и будет, что выиграют игроки, а проигрывает тренер.

«Зенит» может не выиграть ни одного трофея в год 100-летия. Как считаете, это будет провал для петербургского клуба?

– Неприятный осадок точно будет.

– Стоит ли Семаку волноваться за свое будущее в клубе?

– Я думаю, что у любого тренера чемодан всегда собран. Рано или поздно всех увольняют. Он выиграл много титулов, прилично материально обеспечен. Это не будет для Семака сверхтрагедией. Может быть, уберут из «Зенита» и возьмут в сборную России.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ после 28 туров с 60 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.
  • В среду петербуржцы вылетели из FONBET Кубка России по итогам двухматчевого противостояния с ЦСКА в финале Пути РПЛ.
  • Контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до лета 2030 года.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Россия Семак Сергей
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Комментарии (5)
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1747374823
"ЛОжечки нашлись"(празднование фальшака),а осадок остался...КЛАССИКА!!!
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VPERDIV SPARTAK
1747375156
В прошлом году нужно было гнать
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fakeid
1747375189
а так и будет. когда он уйдёт из зенита - не пойдёт сразу же куда-то, а возьмёт паузу. будет ждать сборную, как ждёт зидан.
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АЛЕКС 58
1747378013
А состав его сборной будет из угольков с российскими паспортами?
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subbotaspartak
1747381034
– Неприятный осадок точно будет, На дно Невки уйдёт, Семака не погубит, Уплывёт...
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