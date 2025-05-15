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  • Стало известно, где будет работать Анчелотти после сборной Бразилии

Стало известно, где будет работать Анчелотти после сборной Бразилии

Сегодня, 20:11

«Реал», несмотря на предстощий уход Карло Анчелотти с поста главного тренера команды, хочет удержать специалиста рядом с клубом.

Итальянский специалист обещал вернуться в «Мадрид» после окончания обязательств перед сборной Бразилии, и оно остается в силе. После работы с национальной командой Анчелотти вернется в испанский клуб и примет решение о будущем.

В Бразилии Анчелотти сможет вернуться к работе с Полом Клементом, который уже был его помощником в «Реале». Также в сборную Бразилии отправятся некоторые из нынешних помощников итальянца. Сын Карло – Давиде Анчелотти – будет искать новую работу, но если он ее не найдет, ему гарантировано место рядом с отцом.

  • 65-летний специалист должен возглавить сборную Бразилии 26 мая – на следующий день после заключительного матча «Реала» в нынешнем сезоне Ла Лиги.
  • «Мадрид» под руководством Анчелотти выиграл 15 трофеев, в том числе 3 титула победителя Лиги чемпионов.

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Источник: Marca
Испания. Примера Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Реал Бразилия Анчелотти Карло
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