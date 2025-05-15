Стало известно, где будет работать Анчелотти после сборной Бразилии

«Реал», несмотря на предстощий уход Карло Анчелотти с поста главного тренера команды, хочет удержать специалиста рядом с клубом.

Итальянский специалист обещал вернуться в «Мадрид» после окончания обязательств перед сборной Бразилии, и оно остается в силе. После работы с национальной командой Анчелотти вернется в испанский клуб и примет решение о будущем.

В Бразилии Анчелотти сможет вернуться к работе с Полом Клементом, который уже был его помощником в «Реале». Также в сборную Бразилии отправятся некоторые из нынешних помощников итальянца. Сын Карло – Давиде Анчелотти – будет искать новую работу, но если он ее не найдет, ему гарантировано место рядом с отцом.