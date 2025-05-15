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Юран раскритиковал поведение Станковича

Сегодня, 19:52
1

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

– Я сам не святой, бывают моменты, но нужно понимать, в каком клубе ты работаешь. «Спартак» – это флагман нашего футбола. И игроки тоже видят, что ты делаешь, какие эмоции показываешь. Скажем так, нужно держать себя в руках. Как мотиватор, насколько я слышал, он хорош. Но вот эти вещи…

– А как методист?

– Он дергается по составу, реально. Для меня загадка: осенью ты поймал состав, команда поймала свою игру. И потом в весенней части начал экспериментировать. Зачем? Ты должен четко знать, что тебе нужно. И четко понимать, что нужно делать.

  • После игры 28-го тура РПЛ «Динамо»«Спартак» (2:0) никто из игроков красно-белых не стал общаться с прессой, а Деян Станкович не явился на пресс-конференцию. Его ассистент Ненад Сакич сказал, что главный тренер команды не смог прийти, так как сорвал голос.
  • По ходу матча, когда судьи не отреагировали на спорный эпизод в штрафной площади бело-голубых, Станкович показал жест, которым обычно изображают деньги.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Станкович Деян
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Комментарии (1)
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andr45
1747328141
Ну, что, отметился шулер-неудачник?)
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