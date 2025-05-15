Юран раскритиковал поведение Станковича

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

– Я сам не святой, бывают моменты, но нужно понимать, в каком клубе ты работаешь. «Спартак» – это флагман нашего футбола. И игроки тоже видят, что ты делаешь, какие эмоции показываешь. Скажем так, нужно держать себя в руках. Как мотиватор, насколько я слышал, он хорош. Но вот эти вещи…

– А как методист?

– Он дергается по составу, реально. Для меня загадка: осенью ты поймал состав, команда поймала свою игру. И потом в весенней части начал экспериментировать. Зачем? Ты должен четко знать, что тебе нужно. И четко понимать, что нужно делать.