Семшов предложил оставить Гусева в «Динамо»: «Не думаю, что российские тренеры хуже зарубежных»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о будущем исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

– Стоит ли дать шанс Гусеву, если «Динамо» хорошо проведет остаток сезона?

– Почему бы не дать попробовать? Нужно доверять нашим специалистам. Если не работать, то не приобретешь опыт. Ролан хорошо знает команду, работал при Личке. Не думаю, что российские тренеры хуже зарубежных. Шанс всегда нужно давать. Иначе мы никогда не вырастим хороших тренеров.