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  • Орлов оценил решение тренеров «Зенита» доверить Соболеву первый пенальти

Орлов оценил решение тренеров «Зенита» доверить Соболеву первый пенальти

Сегодня, 11:04
5

Комментатор Геннадий Орлов после ответного кубкового матча ЦСКА – «Зенит» (2:0, по пенальти 4:3) назвал загадочным решение тренерского штаба гостей о выборе первого игрока, бьющего послематчевый 11-метровый.

С «точки» у петербуржцев не забили Александр Соболев и Густаво Мантуан.

«Нужно поздравить ЦСКА. Армейцы хороши! Очень породистый гол забил Кисляк. Его прогресс в этом сезоне, конечно, поражает. Другое дело, почему никто из троих игроков «Зенита» его не остановил... Вопрос.

«Зенит», имея фору в два мяча, ее растерял, довел дело до серии пенальти. Говорят, что это лотерея. Возможно. Но почему первым у питерцев прошел пробивать далеко не самый техничный футболист? Я этого понять не могу. Обычно начинают серию технари, так? Вы же видели, как исполнил Луис Энрике. Без шансов для Торопа. Четко, хладнокровно.

Почему Соболев пробил именно так? Слабо, по центру. Он же сделал паузу, обманул Торопа, вратарь упал. Но вот сам удар... Голеностоп не развернулся как следует. Надо было его хотя бы немного развернуть! В голове, видимо, сидела мысль, что нужно пробить в противоположный от голкипера угол. Подвела техника... Ну вот такой он футболист.

Станет ли Соболев теперь антигероем среди болельщиков «Зенита»? В футболе все бывает. Не надо вешать ярлыки. Просто он уже довольно давно в команде. Весь сезон, но…

Семак рассчитывал, что сделает из него полезного футболиста. И ведь были наметки. Александр вытащил матч с «Пари НН», старался. Но если бы вчера вышел на замену Ерохин, а не Соболев? Может быть, было бы лучше? Не знаю...

Сейчас приходится признать: Соболев свою функцию не выполнил. Посмотрим, что будет дальше. Впереди еще два матча чемпионата. Так что выбор первого номера «Зенита» в этой серии пенальти для меня загадка. Это решение тренеров. Теперь они сами себя будут корить.

Мантуан, к слову, даже в створ не попал. Не помогли питерцам игроки, вышедшие на замену. Не справились с волнением. Никак себя не проявили. Неэффективные ходы», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Соболев Александр Орлов Геннадий
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Комментарии (5)
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партизан84
1747296675
Молодец дотер, все правильно сделал)
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Таврида
1747296691
Да ладно, Соболеву просто хотелось хоть в чем-то быть первым, вот он и лишил Федю Смолова почетного звания "Самого кривоногого исполнения пенальти")
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Номэд
1747297281
Дельфин небось после матча всю ночь в доту играл.
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boris63
1747297708
Вот эта фора в два мяча и сделала с Зенитом злую шутку, надеялись, что Армейцы не смогут отыграться и сами сильно не пытались забить. Быват.
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