Анчелотти обратил внимание на число ударов по воротам у «Реала» в игре с «Мальоркой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 36-го тура Примеры с «Мальоркой» (2:1) обратил внимание на количество ударов по воротам.
«Команда выступила очень хорошо, она боролась, играла с высокой интенсивностью. Это полностью заслуженная победа. Мы очень довольны, потому что хотим хорошо закончить сезон. Этот матч начался для нас не лучшим образом, но команда справилась с этим во всех отношениях.
Иметь 12 травмированных игроков – это невероятно необычно. Мы смогли компенсировать потери хорошими коллективными и индивидуальными действиями. Я не припоминаю, что бы видел команду, которая бы пробила по воротам 40 раз, как мы сегодня», – сказал Анчелотти.
- Официально «Реал» нанес по воротам 39 ударов, из них 13 в створ.
- Голы у «Мадрида» забили Килиан Мбаппе на 68-й минуте и Хакобо Рамон на 90+5-й. У «Мальорки» отличился Мартин Вальент на 11-й.
- «Реал» занимает в Примере 2-е место с 78 очками после 36 матчей. У лидирующей «Барселоны» 82 балла после 35 встреч.
Источник: Marca