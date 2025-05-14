Ливай Гарсия рассказал, как Станкович помог ему в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал о работе под руководством главного тренера Деяна Станковича.
– А как тебе помогает в адаптации главный тренер Деян Станкович?
– Доверием и возможностью выходить на поле матч за матчем. Он видит мои качества и дает мне возможность проявить их – это очень ценно. К сожалению, пока моя результативность не на должном уровне. Но со временем все должно получиться.
- Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года.
- Гарсия перешел в московский клуб в феврале 2025 года.
Источник: сайт «Спартака»