Ливай Гарсия рассказал, как Станкович помог ему в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал о работе под руководством главного тренера Деяна Станковича.

– А как тебе помогает в адаптации главный тренер Деян Станкович?

– Доверием и возможностью выходить на поле матч за матчем. Он видит мои качества и дает мне возможность проявить их – это очень ценно. К сожалению, пока моя результативность не на должном уровне. Но со временем все должно получиться.