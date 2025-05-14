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  • Ливай Гарсия рассказал, как Станкович помог ему в «Спартаке»

Ливай Гарсия рассказал, как Станкович помог ему в «Спартаке»

Сегодня, 21:14

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал о работе под руководством главного тренера Деяна Станковича.

– А как тебе помогает в адаптации главный тренер Деян Станкович?

– Доверием и возможностью выходить на поле матч за матчем. Он видит мои качества и дает мне возможность проявить их – это очень ценно. К сожалению, пока моя результативность не на должном уровне. Но со временем все должно получиться.

  • Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года.
  • Гарсия перешел в московский клуб в феврале 2025 года.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай Станкович Деян
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