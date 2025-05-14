Стало известно, кто стоит за идеей назначить Карпина в «Спартак»

Валерий Карпин может вернуться в «Спартак».
Идею с назначением специалиста на пост главного тренера московской команды поддерживает группа руководителей «Лукойла». Функционеры считают кандидатуру Карпина наиболее подходящей для работы в «Спартаке» и предлагают рассмотреть его в том случае, если Деян Станкович покинет клуб.
Сам Карпин тоже хотел бы вернуться в московский клуб. Для него это незакрытый карьерный гештальт.
- Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 годы.
- Сейчас он тренирует сборную России.
Источник: Legalbet