Стало известно, кто стоит за идеей назначить Карпина в «Спартак»

Валерий Карпин может вернуться в «Спартак».

Идею с назначением специалиста на пост главного тренера московской команды поддерживает группа руководителей «Лукойла». Функционеры считают кандидатуру Карпина наиболее подходящей для работы в «Спартаке» и предлагают рассмотреть его в том случае, если Деян Станкович покинет клуб.

Сам Карпин тоже хотел бы вернуться в московский клуб. Для него это незакрытый карьерный гештальт.