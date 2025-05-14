В руководстве «Спартака» хотят заменить Станковича Карпиным

Часть руководителей «Спартака» хотели бы вернуть главного тренера Валерия Карпина.

«Неназванные функционеры считают кандидатуру российского специалиста наиболее подходящей для работы в «Спартаке» и предлагают рассмотреть Карпина в том случае, если нынешний главный тренер Деян Станкович покинет красно-белых.

Сам Карпин хотел бы вернуться в московский клуб: для него это незакрытый карьерный гештальт. Сторонники назначения россиянина считают, что среди фанатов красно-белых Карпин имеет большой авторитет и получит от них важную поддержку», – написал источник.