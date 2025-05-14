Карпин потеряет в деньгах, если будет совмещать посты в сборной и в «Динамо»

Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков прокомментировал информацию о назначении Валерия Карпина в «Динамо».

«Тот факт, что Карпин в кандидатах – ни для кого не секрет с зимы. Но, во-первых, Желько Бувач наверняка выступает за иностранца.

А во-вторых, и что важнее, у Карпина оооочень хороший контракт с РФС, отличная зарплата, которую «Динамо» не факт что повторит. А при уходе на совмещение тренер потеряет очень много. Зарплата в таком случае падает в три раза.

Да и для «Динамо» подписывать тренера сборной, у которой за последние месяцы, как кажется, сильно выросли шансы вернуться на международную арену, опасно», – написал Панков.