Станкович встретился с руководством «Спартака»: итоги

Руководство «Спартака» провело встречу с главным тренером Деяном Станковичем. Ему не грозит отставка до конца сезона.

«Руководство выразило тренеру поддержку.

Сербский специалист получил гарантии сохранения поста до окончания сезона. Таким образом, «Спартак» завершит чемпионат под руководством Станковича, даже в случае поражения от «Ростова» в Кубке России. Все решения по дальнейшему сотрудничеству будут приняты после окончания сезона.

Станкович на встрече поблагодарил руководство за поддержку и отметил, что подобный подход к делам команды является правильным», – написал источник.