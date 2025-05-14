Колосков потребовал от «Зенита» «поклониться в ножки» Венделу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на отъезд зенитовца Вендела из России.

«Это совсем не то, что подумали. Договорeнность с «Ботафого» уже существует год, это решение клуба. Он доигрывал этот сезон, но получил травму, а в оставшихся матчах он уже не помощник, поэтому клуб решил его отпустить. Количество чемоданов – это его личное дело.

Если не останется на празднования титулов «Зенита», то этих празднований он уже повидал здесь, он выигрывал всe. Претензий к Венделу нет. Это не говорит о плохом отношении к команде. Он был одним из ведущих футболистов клуба, никогда не сачковал, в каждом матче отдавался полностью. «Зениту» надо поклониться в ножки Венделу и поблагодарить за всe, что он сделал для клуба», – сказал Колосков.