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  • Колосков потребовал от «Зенита» «поклониться в ножки» Венделу

Колосков потребовал от «Зенита» «поклониться в ножки» Венделу

Сегодня, 15:39
2

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на отъезд зенитовца Вендела из России.

«Это совсем не то, что подумали. Договорeнность с «Ботафого» уже существует год, это решение клуба. Он доигрывал этот сезон, но получил травму, а в оставшихся матчах он уже не помощник, поэтому клуб решил его отпустить. Количество чемоданов – это его личное дело.

Если не останется на празднования титулов «Зенита», то этих празднований он уже повидал здесь, он выигрывал всe. Претензий к Венделу нет. Это не говорит о плохом отношении к команде. Он был одним из ведущих футболистов клуба, никогда не сачковал, в каждом матче отдавался полностью. «Зениту» надо поклониться в ножки Венделу и поблагодарить за всe, что он сделал для клуба», – сказал Колосков.

  • Ранее Александр Медведев сказал, что Вендел выбыл из строя до конца месяца.
  • В мае петербургской команде осталось провести 3 матча.
  • 27-летний Вендел после окончания сезона в «Зените» перейдет в «Ботафого».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Колосков Вячеслав
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Комментарии (2)
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Литейный 4 (returned)
1747227855
Чего это ему кланяться? Парень делал свою работу качественно. За это получал неплохой кэш. Скажем спасибо и пожелаем добра. Гыгыгы
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FWSPM
1747230711
только кланяйтесь как следует и не забудте остальные 50 чемоданов привезти в аэропорт
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