Инстасамка управляет своим клубом по методике Заремы

Продюсер Олег Еропкин (Moneyken) рассказал, что его супруга Инстасамка при управлении «Чертаново Медиа» обращает внимание на гороскоп.

«Если вратарь, ну просто Водолей, то все – нет. Если дата не подходит по арканам, шестерка закрыта в восьмерке, то мы пас, скип», – рассказал шоумен на ютуб-канале «Дымоход».