Радимов дал совет Гусеву по поводу его внешности

Бывший динамовец Владислав Радимов высказался о прическе врио главного тренера команды Ролана Гусева.

– У Гусева после двух таких ярких побед повысились шансы избавиться от приставки «и.о.»?

– У Гусева есть один шанс на это – сходить в парикмахерскую и наладить свою прическу. Как только он это сделает, «Динамо» обязано убрать у него приставку «и.о». Я, кстати, написал ему после игры, поздравил с победой, говорю – ну, расческа бы не помешала. Он сказал: «Согласен».