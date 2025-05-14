Аршавин поделился воспоминаниями о победе «Зенита» в Кубке УЕФА в день 17-летия

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил победу команды в Кубке УЕФА в сезоне-2007/08.

«Это время в целом было таким, когда мы играли очень хорошо, каждый матч – огромное событие, команда была после чемпионского сезона плюс‑минус такая же. Находиться в этой команде было удовольствием. Начали весеннюю стадию еврокубков, а потом уже само как‑то всe шло. Но всe было непросто. В Вильярреале играли вдевятером, еле‑еле 1:2 отстаивали. 60–70‑я минута, я понимал, что мы просто выбиваем мяч от своих ворот, чтобы снова началась атака «Вильярреала» на нас. Я смотрел на Сашу Горшкова, который через не могу вместе с Анатолием Тимощуком играл. С «Байером» в принципе достаточно легко сложилось. В полуфинале была «Бавария». Честно, не думал, что мы ее пройдем. Там были самые сильные футболисты, это был на тот момент чемпион Германии. Но как мы их прошли, как ребята дома их 4:0 обыграли…

Когда выходил на финальный матч, волнение немного было. С другой стороны, мне всегда нравилось играть при полных трибунах, наших было достаточно. Хорошее поле, хорошая команда, в которой ты играешь, и чувствуется, что соперник всe равно слабее, мы были фаворитами. Всe говорило о том, что можно сыграть в хороший футбол и победить. Что мы и сделали.

Все заслуживают разделить успех. Пашка Погребняк много назабивал, Тима в центре всех грыз, Игорь Денисов, вратарь Слава Малафеев выручал с тем же «Марселем», когда нужно было «на ноль» сыграть. Каждый внес лепту. И Саша Горшков провалил матч в Марселе, например, а в матче с «Баварией» вышел левым защитником и закрыл Швайнштайгера», – сказал Аршавин.