Ливай ответил на претензии, что из-за него перестал забивать Угальде

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о партнере Манфреде Угальде.

– Как строится твое взаимодействие с Угальде?

– Мы с Манфредом отлично ладим. Я вообще из тех, кто будет поддерживать партнеров вне зависимости от того, кто играет, а кто получает меньше практики. Главное – командный успех. Угальде забил меньше, чем в прошлом году. И то же самое можно сказать про меня, ведь в прошлом сезоне я отличался чаще. В сложные периоды важно то, насколько ты силен психологически, чтобы преодолеть трудности и двигаться дальше.

Может ли такая результативность Угальде быть связана с моим появлением? Я так не думаю. Не знаю, что именно случилось. Но он всегда в отличном настроении. Могу лишь пожелать Манфреду так и остаться первым в бомбардирской гонке и продолжить забивать. Он еще совсем молод, все впереди.

– В нескольких матчах вы действовали на поле вместе.

– Думаю, у нас может сложиться хорошая связка. Но для оптимального взаимодействия нужно, конечно, больше времени. Со своей стороны я всегда готов выполнять задания тренера, куда бы он меня ни поставил.