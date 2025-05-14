Глебов рассказал, что изменилось в «Динамо» после ухода Лички

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов высказался об отставке главного тренера Марцела Лички.

В качестве врио Личку сменил Ролан Гусев.

При нем у «Динамо» 2 победы в 2 матчах.

«Динамо» продолжает борьбу за топ-3, что и было задачей на сезон.

«В плане атмосферы в раздевалке не скажу, что что-то поменялось. А в игровом плане стало чуть больше тактики и теории при подготовке к матчам. Больше стало командных действий. Но больших изменений, наверное, нет.

В принципе, времени у Ролана Александровича Гусева не было на то, чтобы что-то глобально поменять. Всe-таки меньше двух недель прошло с момента смены главного тренера», – сказал Глебов.