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  • Грилиш эффектно «подкатил» к самой сексуальной футболистке мира

Грилиш эффектно «подкатил» к самой сексуальной футболистке мира

Сегодня, 11:27
2

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поздравил футболистку «Ювентуса» Алишу Леманн с днем матери на прошлой неделе.

Диалог Грилиша и Леманн болельщики оценили как эффектный «подкат».

– С днем матери! – написал Грилиш под постом Алиши.

– Я не мать, но спасибо, – ответила швейцарка.

– Я могу исправить это, – со смайликом написал Джек.

  • Алишу называют самой сексуальной футболисткой мира.
  • Она возглавляла рейтинг самых горячих спортсменок мира.
  • Недавно Леманн рассталась с Дугласом Луисом из «Ювентуса».

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Грилиш Джек
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Комментарии (2)
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FFR
1747213237
Дешёвый номер ))
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Таврида
1747214913
Там было еще продолжение диалога: - Сколько башляешь? - осведомилась швейцарка. Грилиш тихо ушел в туман...
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