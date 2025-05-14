Грилиш эффектно «подкатил» к самой сексуальной футболистке мира

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поздравил футболистку «Ювентуса» Алишу Леманн с днем матери на прошлой неделе.
Диалог Грилиша и Леманн болельщики оценили как эффектный «подкат».
– С днем матери! – написал Грилиш под постом Алиши.
– Я не мать, но спасибо, – ответила швейцарка.
– Я могу исправить это, – со смайликом написал Джек.
- Алишу называют самой сексуальной футболисткой мира.
- Она возглавляла рейтинг самых горячих спортсменок мира.
- Недавно Леманн рассталась с Дугласом Луисом из «Ювентуса».
Источник: «Бомбардир»