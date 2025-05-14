Грилиш эффектно «подкатил» к самой сексуальной футболистке мира

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поздравил футболистку «Ювентуса» Алишу Леманн с днем матери на прошлой неделе.

Диалог Грилиша и Леманн болельщики оценили как эффектный «подкат».

– С днем матери! – написал Грилиш под постом Алиши.

– Я не мать, но спасибо, – ответила швейцарка.

– Я могу исправить это, – со смайликом написал Джек.