Самая сексуальная футболистка мира рассталась с полузащитником «Ювентуса»

Дуглас Луис и Алиша Леманн больше не вместе.
В Италии сообщили, что пара рассталась некоторое время назад на фоне разногласий по поводу будущего.
Они вместе перешли в «Ювентус» из «Астон Виллы» летом 2024 года. Сейчас Алиша хочет остаться в Турине, а Дуглас всерьез думает о смене команды.
- Леманн и Луис познакомились в 2021 году.
- Они уже расставались в 2022-м, но потом помирились.
- Алишу называют самой сексуальной футболисткой мира.
- Она возглавляла рейтинг самых горячих спортсменок мира.
Источник: La Gazzetta dello Sport