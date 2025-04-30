Самая сексуальная футболистка мира рассталась с полузащитником «Ювентуса»

Дуглас Луис и Алиша Леманн больше не вместе.

В Италии сообщили, что пара рассталась некоторое время назад на фоне разногласий по поводу будущего.

Они вместе перешли в «Ювентус» из «Астон Виллы» летом 2024 года. Сейчас Алиша хочет остаться в Турине, а Дуглас всерьез думает о смене команды.