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Агент Тикнизяна рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит»

Сегодня, 00:24

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, раскрыл, почему игрок позапрошлой зимой не оказался в «Зените».

– Почему не случился трансфер Тикнизяна в «Зенит»? Я запутался в версиях. Сначала мне говорили, что проблема была в «Локомотиве», что они хотели много денег. Потом – что проблема была в личном контракте.

– Нет, клубы согласовали. Но мы не согласовали по личному контракту.

– То есть проблема была в зарплате?

– В целом по личному контракту.

– Но понятно, что «Севилья» предлагает явно меньше, чем «Зенит»?

– Да, но не намного меньше. Говорили, что мы просили какие-то сумасшедшие деньги у «Зенита», чуть ли не под 2 миллиона – нет, конечно! Мы же тоже не какие-то космонавты или ненормальные люди.

  • В этом сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Тикнизян Наир
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