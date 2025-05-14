Агент Тикнизяна рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, раскрыл, почему игрок позапрошлой зимой не оказался в «Зените».

– Почему не случился трансфер Тикнизяна в «Зенит»? Я запутался в версиях. Сначала мне говорили, что проблема была в «Локомотиве», что они хотели много денег. Потом – что проблема была в личном контракте.

– Нет, клубы согласовали. Но мы не согласовали по личному контракту.

– То есть проблема была в зарплате?

– В целом по личному контракту.

– Но понятно, что «Севилья» предлагает явно меньше, чем «Зенит»?

– Да, но не намного меньше. Говорили, что мы просили какие-то сумасшедшие деньги у «Зенита», чуть ли не под 2 миллиона – нет, конечно! Мы же тоже не какие-то космонавты или ненормальные люди.