Рафинья убеждал Неймара вернуться в «Барселону»: подробности

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, как пытался содействовать возвращению Неймара в каталонский клуб.

«Было много разговоров, что он вернется. Я сказал ему: «Ты же знаешь, что клуб любит тебя, болельщики любят тебя, и все были бы рады твоему возвращению». Но в конечном итоге это не зависело ни от меня, ни от него», – заявил Рафинья.