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  • Рафинья убеждал Неймара вернуться в «Барселону»: подробности

Рафинья убеждал Неймара вернуться в «Барселону»: подробности

Сегодня, 22:55

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, как пытался содействовать возвращению Неймара в каталонский клуб.

«Было много разговоров, что он вернется. Я сказал ему: «Ты же знаешь, что клуб любит тебя, болельщики любят тебя, и все были бы рады твоему возвращению». Но в конечном итоге это не зависело ни от меня, ни от него», – заявил Рафинья.

  • Зимой Неймар перешел в «Сантос» после расторжения контракта с «Аль-Хилялем».
  • Он собирался летом подписать контракт с европейским клубом, но после травмы это не обсуждалось.

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Источник: Barca Universal
Испания. Примера Бразилия. Серия А Барселона Сантос Неймар Рафинья
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