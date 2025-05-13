Рафинья убеждал Неймара вернуться в «Барселону»: подробности

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, как пытался содействовать возвращению Неймара в каталонский клуб.
«Было много разговоров, что он вернется. Я сказал ему: «Ты же знаешь, что клуб любит тебя, болельщики любят тебя, и все были бы рады твоему возвращению». Но в конечном итоге это не зависело ни от меня, ни от него», – заявил Рафинья.
- Зимой Неймар перешел в «Сантос» после расторжения контракта с «Аль-Хилялем».
- Он собирался летом подписать контракт с европейским клубом, но после травмы это не обсуждалось.
Источник: Barca Universal