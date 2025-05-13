Аленичев отреагировал на слухи о «Факеле» и «Арсенале»

Дмитрий Аленичев дал комментарий по поводу появившихся новостей относительно его будущего.

– Сегодня появилась информация, что у вас были переговоры с руководством «Факела», а также что вы не против вернуться в тульский «Арсенал».

– Нужно задавать вопросы тем, кто эту информацию вынес в печать. Может, это была выдумка, кто-то придумал.

Мне ни о чeм не известно. Даже не хочется обсуждать этот вопрос.