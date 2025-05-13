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Аленичев отреагировал на слухи о «Факеле» и «Арсенале»

Сегодня, 21:35

Дмитрий Аленичев дал комментарий по поводу появившихся новостей относительно его будущего.

– Сегодня появилась информация, что у вас были переговоры с руководством «Факела», а также что вы не против вернуться в тульский «Арсенал».

– Нужно задавать вопросы тем, кто эту информацию вынес в печать. Может, это была выдумка, кто-то придумал.

Мне ни о чeм не известно. Даже не хочется обсуждать этот вопрос.

  • «Факел» досрочно вылетел из РПЛ по спортивному принципу.
  • Воронежскую команду тренирует Игорь Шалимов. Тульский «Арсенал» возглавляет Александр Сторожук.
  • Аленичев не работает с 2019 года.
  • Его последним клубом был красноярский «Енисей».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Факел Арсенал Аленичев Дмитрий
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