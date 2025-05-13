Семшов осудил поведение Станковича: «Это провокации и давление»

Игорь Семшов раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по итогам проигранного дерби с «Динамо» (0:2).

После игры никто из «Спартака», включая Деяна, не стал общаться с прессой.

Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.

«Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.

«Прыгал Тедеско, потом Абаскаль, теперь Станкович. Понятно же, что это не подсказ – это провокации и давление на арбитра. Почему не прыгал так Хиддинк или Адвокат со Спаллетти?

От того, что Станкович прыгает на бровке и показывает жест, очков не прибавляется. Весна это показала – конкуренция в составе обострилась, но это не привело к улучшению результата.

Больше скажу, такой «Спартак», как в матче с «Динамо», может и проиграть «Ростову» на Кубок. А это ключевая игра пока в сезоне», – сказал Семшов.