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Журавель: «У Бубнова манера общения в принципе быдлянская»

Сегодня, 18:18
5

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на перепалку Александра Бубнова с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

  • Конфликт произошел в эфире «Коммент.Шоу».
  • Словесная перепалка началась с того, что Бубнов обратился к Талалаеву на «ты».
  • «Или заткните его, или мы закончим эфир», – говорил тренер.
  • «Ты сам заткнись! Говоришь очень много», – отвечал футбольный эксперт.

«Честно говоря, в этой перепалке оба стоили друг друга. Талалаев не собирался смягчать, как это сделал недавно Пальцев, а у Бубнова манера общения в принципе быдлянская. Поэтому и получился взаимный баттл.

Но я бы обратил внимание на одно футбольное рассуждение Бубнова. Цитата: «Мусаев ошибся со составом, потому что Ленини провалил игру».

Видимо, эта та самая аналитика, которую ждут многие авторы комментов. У меня у подъезда на лавочках примерно такая же после тура», – написал Журавель в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Первая лига Балтика Талалаев Андрей Бубнов Александр
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Комментарии (5)
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Ghork
1747150347
Ахаха Бубен клоун...
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...уефан
1747150695
...Журавель, заходи на Бомбер, много интересного на свой счёт узнаешь)...
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sochi-2013
1747151094
Птица прям эталон воспитанности. Так говорить о человеке, который старше на 18 лет- комильфо.
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subbotaspartak
1747152024
А ты со скамейки поднялся, или ещё торчишь? Ворчишь, бухтишь, гундишь...
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Spartak_forv@
1747152439
И это говорит Журавель,который сам постоянно использует дешевые байты на срач в своих репортажах
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