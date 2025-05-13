Журавель: «У Бубнова манера общения в принципе быдлянская»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на перепалку Александра Бубнова с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

Конфликт произошел в эфире «Коммент.Шоу».

Словесная перепалка началась с того, что Бубнов обратился к Талалаеву на «ты».

«Или заткните его, или мы закончим эфир», – говорил тренер.

«Ты сам заткнись! Говоришь очень много», – отвечал футбольный эксперт.

«Честно говоря, в этой перепалке оба стоили друг друга. Талалаев не собирался смягчать, как это сделал недавно Пальцев, а у Бубнова манера общения в принципе быдлянская. Поэтому и получился взаимный баттл.

Но я бы обратил внимание на одно футбольное рассуждение Бубнова. Цитата: «Мусаев ошибся со составом, потому что Ленини провалил игру».

Видимо, эта та самая аналитика, которую ждут многие авторы комментов. У меня у подъезда на лавочках примерно такая же после тура», – написал Журавель в своем телеграм-канале.