Бубнов и Талалаев устроили перепалку: «Ты сам заткнись! Говоришь очень много»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поругался с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

Конфликт произошел в эфире «Коммент.Шоу».

Словесная перепалка началась с того, что Бубнов обратился к Талалаеву на «ты».

Бубнов: Андрей Викторович, а уверенность у вас самого есть, что вы останетесь тренером? Вы сказали, что уверенность у вас всегда была, однако вас из стольких клубов уже увольняли.

Талалаев: Или вы перестанете бросаться обвинениями, или я просто перестану реагировать на ваши замечания.

Бубнов: Да ради бога!

Талалаев: Вы сформулировали вопрос: уверен ли я, что останусь тренером? Она у меня есть с тех пор, как я получил тренерскую лицензию. Которой нет, в отличие от вас.

Бубнов: Так у тебя и лицензии нет?

Талалаев: Так. Или заткните его, или мы закончим эфир.

Бубнов: Ты сам заткнись! Говоришь очень много.