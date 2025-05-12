Бубнов и Талалаев устроили перепалку: «Ты сам заткнись! Говоришь очень много»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поругался с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.
Конфликт произошел в эфире «Коммент.Шоу».
Словесная перепалка началась с того, что Бубнов обратился к Талалаеву на «ты».
Бубнов: Андрей Викторович, а уверенность у вас самого есть, что вы останетесь тренером? Вы сказали, что уверенность у вас всегда была, однако вас из стольких клубов уже увольняли.
Талалаев: Или вы перестанете бросаться обвинениями, или я просто перестану реагировать на ваши замечания.
Бубнов: Да ради бога!
Талалаев: Вы сформулировали вопрос: уверен ли я, что останусь тренером? Она у меня есть с тех пор, как я получил тренерскую лицензию. Которой нет, в отличие от вас.
Бубнов: Так у тебя и лицензии нет?
Талалаев: Так. Или заткните его, или мы закончим эфир.
Бубнов: Ты сам заткнись! Говоришь очень много.