Радимов – Станковичу: «Уважай законы или вали отсюда»

Владислав Радимов возмущен поведением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по итогам проигранного дерби с «Динамо» (0:2).

После игры никто из «Спартака», включая Деяна, не стал общаться с прессой.

Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.

«Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.

– Когда мы Станковича хвалили осенью и пели дифирамбы, то это было заслуженно. Но сейчас надо жестко раскритиковать его.

За то, что, во-первых, ну что за неуважение – не прийти на пресс-конференцию. Что за хамство по отношению к журналистам?

Человек, который играл в Италии, прекрасно знает, что такое, в принципе, невозможно там. Ты попробуй в Италии вот так не приди. И игроки же, я тоже так понял, не пришли?

– Никто не остановился поговорить после игры, да.

– Ну, опять же, ты попробуй в Италии вот так молча пройди. Ведь многие игроки «Спартака» мечтают играть в Европе. Но вы вот так вот пройдите мимо журналистов – вас потом разорвут на части.

То же и со Станковичем – что значит сорвал голос? Ну не надо, пожалуйста, заниматься фигней. Причем здесь это-то? За то, что мяч попал в руку, не назначили пенальти, так точно такие же пенальти не назначают и другим командам. Что говорить-то тогда?

Давайте, пожалуйста, уважать страну, куда вы приехали, и где вам платят деньги. И, мне кажется, сейчас этот вопрос уже не к Станковичу, а к руководству «Спартака» – гендиректор должен сейчас выйти в прямой эфир и дико извиниться за Станковича. Сказать: ребята, это первый и последний раз, мы все это понимаем, но это очень некрасиво и неправильно с нашей стороны, со стороны Станковича.

Я преклоняюсь перед тем, какой он игрок был, но сейчас ты тренер, ты приехал в другую страну, будь добр уважать законы той страны футбольной, в которой ты находишься. А нет, пусть собирает вещи и валит отсюда.