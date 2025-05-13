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Радимов – Станковичу: «Уважай законы или вали отсюда»

Сегодня, 17:41
35

Владислав Радимов возмущен поведением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по итогам проигранного дерби с «Динамо» (0:2).

  • После игры никто из «Спартака», включая Деяна, не стал общаться с прессой.
  • Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.
  • «Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.

– Когда мы Станковича хвалили осенью и пели дифирамбы, то это было заслуженно. Но сейчас надо жестко раскритиковать его.

За то, что, во-первых, ну что за неуважение – не прийти на пресс-конференцию. Что за хамство по отношению к журналистам?

Человек, который играл в Италии, прекрасно знает, что такое, в принципе, невозможно там. Ты попробуй в Италии вот так не приди. И игроки же, я тоже так понял, не пришли?

– Никто не остановился поговорить после игры, да.

– Ну, опять же, ты попробуй в Италии вот так молча пройди. Ведь многие игроки «Спартака» мечтают играть в Европе. Но вы вот так вот пройдите мимо журналистов – вас потом разорвут на части.

То же и со Станковичем – что значит сорвал голос? Ну не надо, пожалуйста, заниматься фигней. Причем здесь это-то? За то, что мяч попал в руку, не назначили пенальти, так точно такие же пенальти не назначают и другим командам. Что говорить-то тогда?

Давайте, пожалуйста, уважать страну, куда вы приехали, и где вам платят деньги. И, мне кажется, сейчас этот вопрос уже не к Станковичу, а к руководству «Спартака» – гендиректор должен сейчас выйти в прямой эфир и дико извиниться за Станковича. Сказать: ребята, это первый и последний раз, мы все это понимаем, но это очень некрасиво и неправильно с нашей стороны, со стороны Станковича.

Я преклоняюсь перед тем, какой он игрок был, но сейчас ты тренер, ты приехал в другую страну, будь добр уважать законы той страны футбольной, в которой ты находишься. А нет, пусть собирает вещи и валит отсюда.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Станкович Деян
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Комментарии (35)
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NewLife
1747153103
Я думаю, что автор текста Аршавина и Буланова один и тот же - из газпромовских. Те же тезисы и стиль другими словами. Буланов, ты хочешь, как в Италии - тогда надо отнять лицензию у синита за админ ресурс и проверить весь рфс на полиграфе.
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Инсаров
1747154534
У нас, Владик, футбол построен не на законах, а на понятиях. Иначе, как можно Дюкову сидеть на двух стульях - в Газпроме и РФС.
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FWSPM
1747155187
никто вам ничего не должен буланов болейте по тихому за свой гаспрем и не вякайте
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шахта Заполярная
1747155734
Команда " фас" прозвучала, сейчас вся помоечная мразота накинется. А буланову нужно за метлой следить
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АК 68
1747156222
А почему через СМИ? Владик в глаза Станковичу слабо сказать это?
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anatolich72
1747156575
А чипсоед много извинялся когда всех болел обосрал?
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anatolich72
1747156678
Пошла голубая газпромовская волна.
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Айболид
1747156781
Вот они так же зарембу "свою" защищали некогда , а потом плюнули и забыли . Так и с мордоворотом ентим будет . А пока пущай повизжат .
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Литейный 4 (returned)
1747158180
Он и хочет свалить, но только через неустойку. Гыгыгы
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ySS
1747165562
Владик, а не пробовал команду потренировать? Или бухло и болтовня ближе?)
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