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Юран сказал, чем его шокировал Станкович

Сегодня, 13:50
6

Сергей Юран раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по итогам проигранного дерби с «Динамо» (0:2).

  • После игры никто из «Спартака», включая Деяна, не стал общаться с прессой.
  • Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.
  • «Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.

«Это просто неуважение! Неуважение к стране, где он работает. Если бы Адвокат, Манчини, Капелло сделали такое, еще ладно. Но даже они себе такого не позволяли.

Как понимать действия Станковича? Для меня это странно. Неуважение к арбитрам и журналистам. Проиграл ты или нет, ты должен прийти и ответить на вопросы.

Посмотрим, как отреагирует КДК. Мне, когда я работал в «Нижнем», дали год условно. Теперь посмотрим, как разберут действия Станковича. Потому что российских тренеров наказывают жестко.

А Станкович на всю страну показал жест, которым я, честно говоря, был шокирован», – сказал Юран.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Юран Сергей Станкович Деян
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Комментарии (6)
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ilich55
1747134094
Серёга, у тебя зарплата в "Нижнем" была на порядок ниже, чем у Станковича. Да и статусность клуба оставляет желать лучшего.
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СильныйМозг
1747134147
Что они сделаю Станковичу? Премию выпишут, похрюкают и дальше друг дружке будут желуди обсасывать.
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Айболид
1747136734
Это так в тарасовке тренеров обраатывают . Был нормальный специалист и адекватный человек , а через полгода в Спартаке чуть что - сразу на судей пинять начинает .
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DOCTOR PENALTY
1747140255
"Если бы Адвокат, Манчини, Капелло сделали такое", - это совсем НЕ ЛАДНО! """
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...уефан
1747142687
...отхлебнув, глуша сушняк, из бутылочки, Юран отодвинул жестом микрофон, смачно матюкнув репортёра, закончил интервью...
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alefreddy
1747143965
хотел судей проболотных отрезвить
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