Юран сказал, чем его шокировал Станкович

Сергей Юран раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по итогам проигранного дерби с «Динамо» (0:2).

После игры никто из «Спартака», включая Деяна, не стал общаться с прессой.

Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.

«Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.

«Это просто неуважение! Неуважение к стране, где он работает. Если бы Адвокат, Манчини, Капелло сделали такое, еще ладно. Но даже они себе такого не позволяли.

Как понимать действия Станковича? Для меня это странно. Неуважение к арбитрам и журналистам. Проиграл ты или нет, ты должен прийти и ответить на вопросы.

Посмотрим, как отреагирует КДК. Мне, когда я работал в «Нижнем», дали год условно. Теперь посмотрим, как разберут действия Станковича. Потому что российских тренеров наказывают жестко.

А Станкович на всю страну показал жест, которым я, честно говоря, был шокирован», – сказал Юран.