Смородская сравнила Станковича и Абаскаля

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с работавшим на этом посту в прошлом сезоне Гильермо Абаскаля.
«Станкович и Абаскаль – это почти одно и то же, как оказалось. Результаты точно такие же. Печально, конечно. «Спартаку» второй раз подряд не везет с тренером. Не вижу в Станковиче ничего тренерского, его поведение говорит само за себя. Не знаю, что им делать, это не ко мне вопрос. Но с такими специалистами чемпионство не выигрывают», – сказала Смородская.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 51 очком после 28 туров.
- Станкович возглавил команду летом прошлого года.
- Абаскаль возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
- 36-летний испанец выиграл с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.
Источник: «РБ Спорт»