Смородская сравнила Станковича и Абаскаля

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с работавшим на этом посту в прошлом сезоне Гильермо Абаскаля.

«Станкович и Абаскаль – это почти одно и то же, как оказалось. Результаты точно такие же. Печально, конечно. «Спартаку» второй раз подряд не везет с тренером. Не вижу в Станковиче ничего тренерского, его поведение говорит само за себя. Не знаю, что им делать, это не ко мне вопрос. Но с такими специалистами чемпионство не выигрывают», – сказала Смородская.