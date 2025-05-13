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  • Экс-нападающий сборной России – о Станковиче: «Он немного надломился психологически»

Экс-нападающий сборной России – о Станковиче: «Он немного надломился психологически»

Сегодня, 11:22
3

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков высказался о матче бело-голубых со «Спартаком» (2:0) в 28-м туре РПЛ.

«Динамо» начало неплохо, играли с преимуществом. Два мяча по сути забили со стандартов. А дальше играли по счету. Лунин действовал очень уверенно, не совершил ошибок. «Динамо» больше хотело, у них горели глаза, чего не скажешь о «Спартаке». Не было веры в себя и в партнера. Не было и стопроцентных ситуаций.

– Как оцените работу Ролана Гусева?

– Можно что-то наладить за короткое время, но не глобально. Он работал в штабе прошлого тренера, продолжил его принципы. В первую очередь наладил психологию, нужно было раскрепостить игроков после увольнения Лички. Ему удалось это сделать. Парни помогали друг другу, подсказывали. Ролан в этом плане поработал неплохо, это просматривается.

– Станкович отсутствовал на пресс-конференции, яростно жестикулировал во время матча. Что скажете по поводу такого поведения?

Это не красит его. Видно, что он немного надломился психологически. Когда ты приходишь в большой клуб, нужно держать удар и вести себя подобающе. Он был действительно сильным футболистом, у тебя имя, ты должен быть солидным.

Понятно, что результаты не те, которые хотелось бы видеть, но их нужно принимать. Отсюда идет истеричность, жесты. Это все переходит игрокам, они начинают тоже истерить, бурно реагировать на решения арбитра. Нужно держать себя в руках.

«Спартак» потратил серьезные суммы, но находится на пятом месте. Стоит ли продлевать контракт Станковича?

– Информация бывает разной. Одни говорят про продление, вторые, что решение на паузе, третьи – про увольнение. Нужно ждать окончания сезона и делать выводы.

После победы над «Зенитом» пошли дифирамбы в адрес клуба, говорили о том, что красно-белые – главный претендент на чемпионство. Это негативно повлияло на клуб, игроки впали в эйфорию и не смогли из нее выйти. Два-три неудачных матча и они поплыли.

Опять же здесь важна роль тренера. Нужно разговаривать на разных языках, тяжело сплотить коллектив. В этом большая проблема. Потрачено много денег, все было направлено на борьбу за титул, но это не удалось сделать. Наверное, что-то в «Спартаке» произойдет. Они умеют удивлять своими нестандартными решениями. В этот раз может быть то же самое.

  • По ходу матча с «Динамо», когда судьи не отреагировали на спорный эпизод в штрафной площади бело-голубых, Станкович показал жест, которым обычно изображают деньги.
  • Поведение серба во время матча ранее возмутило экс-судью ФИФА Александра Егорова, который призвал КДК РФС и Комитет по этике рассмотреть действия тренера.
  • После игры с «Динамо» никто из игроков «Спартака» не стал общаться с прессой, а Деян Станкович не явился на пресс-конференцию. Его ассистент Ненад Сакич сказал, что главный тренер команды не смог прийти, так как сорвал голос.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Кирьяков Сергей Станкович Деян
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Комментарии (3)
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Интерес
1747125609
Какой,нахрен,психологический надлом? ОБычное хамское мурло вылезло,ибо так себя не ведут солидные люди,да ещё милосердно приглашённые работать в чужую страну. Эта порода отрицает государственность и социальную общность и служит КОРПОРАЦИИ.Что и показывает весь его путь. Мостовой скажет,что он интересы ФК "Спартак" отстаивает...
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ilich55
1747129586
Какой на фиг Лунин, если Лунёв?
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Айболид
1747134438
Не надломился он , а ломка у него без кокса и бромантану началась .
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