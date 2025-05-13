Черданцев оценил кандидатуру Гусева на пост главного тренера «Динамо»

Комментатор Георгий Черданцев сказал, в чем прибавило «Динамо» после вступления Ролана Гусева на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

– Как вы смотрите, если Гусев останется главным тренером «Динамо»?

– Будет классно, если воспитанник «Динамо» наконец получит такой шанс. Впервые после Кобелева и Силкина у бело‑голубых главным тренером может стать динамовец.

Два‑три матча – это не тот срок, чтобы делать выводы, для руководителей это всегда очень сложная дилемма – рисковать или не рисковать. «Динамо» слишком долго ждет титулов, учитывая их возможности, ресурсы и хороший подбор игроков, нельзя экспериментировать.

Я двумя руками за Ролана, за то, чтобы у него сложилась самостоятельная профессиональная карьера. Я давно его знаю и желаю ему всяческих успехов, но все‑таки отсутствие опыта самостоятельной работы в качестве главного тренера – это большой минус.

Я приведу пример, который был озвучен у нас в эфире. Когда к нам приходил в гости Франческо Тотти, я у него спросил, как он считает, почему не получилось у его друга Даниеле Де Росси. Он провел прекрасную карьеру, его обожает публика, у него был маломальский опыт работы до прихода в «Рому», где он объективно провалился.

Тотти сказал, что Де Росси поторопился, слишком рано пришел в большую команду. Франческо уверен, что через некоторое время Де Росси будет топ‑тренером. Этот пример лишний раз говорит о том, что ты никогда не угадаешь, как сложится карьера.

Руководство «Динамо» должно решить, идти на этот риск или нет. Клуб ждет с 1995 года хоть какой‑нибудь титул, не говоря уже про чемпионство. Команда на ходу, она в топе уже не первый сезон. Возможно, чтобы выиграть титул здесь и сейчас, нужен тренер с опытом. При этом не исключаю, что Гусев с «Динамо» тоже может устроить феерию.

Черчесов был у меня в эфире и тоже сказал, что в «Динамо» должен приходить тренер с задачей выиграть чемпионат в следующем году, а не за более долгий срок. Возьмет ли Ролан на себя такую ответственность?

Это большой вопрос, но команда при нем ожила, добавила в агрессии. В первом тайме дерби «Динамо» смотрелось просто здорово. В предыдущих дерби при Личке не хватало такой заряженности на победу.