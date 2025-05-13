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  • Черданцев оценил кандидатуру Гусева на пост главного тренера «Динамо»

Черданцев оценил кандидатуру Гусева на пост главного тренера «Динамо»

Сегодня, 10:44
4

Комментатор Георгий Черданцев сказал, в чем прибавило «Динамо» после вступления Ролана Гусева на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

– Как вы смотрите, если Гусев останется главным тренером «Динамо»?

– Будет классно, если воспитанник «Динамо» наконец получит такой шанс. Впервые после Кобелева и Силкина у бело‑голубых главным тренером может стать динамовец.

Два‑три матча – это не тот срок, чтобы делать выводы, для руководителей это всегда очень сложная дилемма – рисковать или не рисковать. «Динамо» слишком долго ждет титулов, учитывая их возможности, ресурсы и хороший подбор игроков, нельзя экспериментировать.

Я двумя руками за Ролана, за то, чтобы у него сложилась самостоятельная профессиональная карьера. Я давно его знаю и желаю ему всяческих успехов, но все‑таки отсутствие опыта самостоятельной работы в качестве главного тренера – это большой минус.

Я приведу пример, который был озвучен у нас в эфире. Когда к нам приходил в гости Франческо Тотти, я у него спросил, как он считает, почему не получилось у его друга Даниеле Де Росси. Он провел прекрасную карьеру, его обожает публика, у него был маломальский опыт работы до прихода в «Рому», где он объективно провалился.

Тотти сказал, что Де Росси поторопился, слишком рано пришел в большую команду. Франческо уверен, что через некоторое время Де Росси будет топ‑тренером. Этот пример лишний раз говорит о том, что ты никогда не угадаешь, как сложится карьера.

Руководство «Динамо» должно решить, идти на этот риск или нет. Клуб ждет с 1995 года хоть какой‑нибудь титул, не говоря уже про чемпионство. Команда на ходу, она в топе уже не первый сезон. Возможно, чтобы выиграть титул здесь и сейчас, нужен тренер с опытом. При этом не исключаю, что Гусев с «Динамо» тоже может устроить феерию.

Черчесов был у меня в эфире и тоже сказал, что в «Динамо» должен приходить тренер с задачей выиграть чемпионат в следующем году, а не за более долгий срок. Возьмет ли Ролан на себя такую ответственность?

Это большой вопрос, но команда при нем ожила, добавила в агрессии. В первом тайме дерби «Динамо» смотрелось просто здорово. В предыдущих дерби при Личке не хватало такой заряженности на победу.

  • Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера команды 1 мая после отставки Марцела Лички.
  • Под руководством россиянина «Динамо» выиграло у «Крылья Советов» (3:1) и «Спартака» (2:0).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан Черданцев Георгий
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Комментарии (4)
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ilich55
1747130750
Понеслось, Гусю уже корону примеряют. И кто? "Эксперты" Срач ТВ, которых больше ни куда не берут на работу.
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subbotaspartak
1747133897
"Одна снежинка - ещё не снег,ещё не снег".... Не суйтесь в ментовские разборки.
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boris63
1747134305
Только не Черданцеву рассуждать кто лучше для Динамо, эксперд хренов.
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zigbert
1747145886
Надо брать, если уж сам Черданцев его рекомендует.
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