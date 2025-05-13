Аршавин высказался о покере игрока «Пари НН»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру вингера «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли, забившего 4 мяча в ворота «Крыльев Советов» в матче 28-го тура РПЛ (5:2).

«Это большое событие, когда человек забивает четыре гола – не понаслышке знаю. Но один гол, если честно, с левейшего пенальти забит. В остальном – молодец. Реализовал моменты, хорошая левая нога.

Предыдущую игру с «Зенитом» он пропускал и все говорили, что это большая потеря. Победа над «Ахматом» в драматичной концовке дала им позитивный толчок. Они и с «Зенитом» на выезде нормально выглядели – только в конце уступили. А сегодня прорвало так прорвало», – сказал Аршавин.