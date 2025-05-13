Аршавин высказался о покере игрока «Пари НН»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру вингера «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли, забившего 4 мяча в ворота «Крыльев Советов» в матче 28-го тура РПЛ (5:2).
«Это большое событие, когда человек забивает четыре гола – не понаслышке знаю. Но один гол, если честно, с левейшего пенальти забит. В остальном – молодец. Реализовал моменты, хорошая левая нога.
Предыдущую игру с «Зенитом» он пропускал и все говорили, что это большая потеря. Победа над «Ахматом» в драматичной концовке дала им позитивный толчок. Они и с «Зенитом» на выезде нормально выглядели – только в конце уступили. А сегодня прорвало так прорвало», – сказал Аршавин.
- Боселли забил с игры на 16-й и 45+1-й минутах и с пенальти на 44-й и 76-й минутах.
- Уругваец провел в этом сезоне 28 матчей за клуб, забил 10 мячей, сделал 2 голевые передачи.
- «Пари НН» обезопасил себя от прямого вылета и занимает в РПЛ 13-е место с 26 очками.
- Аршавин сделал покер в составе «Арсенала» в гостевом матче с «Ливерпулем» 21 апреля 2009 года.
Источник: «Матч ТВ»