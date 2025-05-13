В клубе Серии A прокомментировали информацию об интересе к игроку «Локомотива»

Спортивный директор «Вероны» Шон Сольяно заявил, что клуб не заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Наире Тикнизяне.

«Прямо сейчас к этому футболисту интереса у нас нет», – сказал представитель клуба Серии A.

По данным «Матч ТВ», Тикнизян входит в шорт‑лист «Вероны». О полноценных переговорах сейчс речи не идет, при этом и «Локомотив», и сам футболист заинтересованы в возможном трансфере за разумные деньги.

Также интерес к Тикнизяну сохраняется у «Севильи», однако ситуация с эти потенциальным переходом не изменилась с тех пор, как испанский клуб делал «Локомотиву» официальное предложение с бесплатной арендой и необязательным выкупом летом 2024 года.