Аршавин оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» выиграть РПЛ

Андрей Аршавин порассуждал о борьбе за чемпионство между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Краснодар» лидирует с 1-очковым отрывом за 2 тура до конца сезона РПЛ.

Им осталось сыграть с «Оренбургом» и «Динамо».

У «Зенита» будут матчи с «Ростовом» и «Ахматом».

«Мне кажется, что все равно шансы повыше у «Краснодара». Хоть я и верю в «Оренбург», но все равно – у них 15‑е место, а у «Краснодара» – первое. Обыгрывай «Оренбург», а потом дома «Динамо»…

Понятно, что у «Краснодара» на данный момент больше шансов. Думаю, что «Оренбург» даст бой, но насколько хватит класса и терпения у игроков – единственное в чем вопрос», – сказал Аршавин.