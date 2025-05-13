Боселли прокомментировал покер в ворота «Крыльев Советов»

Нападающий «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли поделился эмоциями после матча 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
- Нижегородцы дома победили со счетом 5:2.
- Боселли оформил покер.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Эта награда лучшему игроку матча не для себя, а для всей команды. Мы сегодня показали характер, показали, что каждый выжимает из себя всe и что мы хотим выйти из текущей ситуации. Это заслуга всей команды.
В официальном матче раньше столько не забивал. Счастлив, но это не конец, впереди у нас еще два матча, чтобы выполнить задачу, поставленную перед командой», – сказал Боселли.
Источник: «Матч ТВ»