Губерниев: «Ощущение, что Станкович с Абаскалем из одного роддома»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отметил схожесть действующего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с предшественником Гильермо Абаскалем.
– Поймете отставку Станковича, если она случится?
– На фоне вчерашнего и того, что происходит, Станкович уплыл не тем стилем в сторону канадской границы. Удар не держит, расклеивается вместе с командой.
Ощущение, что они с Абаскалем из одного роддома. Привет менеджерам «Спартака».
Если всe так пойдет дальше, кто вспомнит осень, где «красно‑белые» себя нормально чувствовали?
- «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ.
- У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.
- Сообщалось, что Станкович может уйти в сборную Сербии.
Источник: «Матч ТВ»