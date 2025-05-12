Губерниев: «Ощущение, что Станкович с Абаскалем из одного роддома»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отметил схожесть действующего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с предшественником Гильермо Абаскалем.

– Поймете отставку Станковича, если она случится?

– На фоне вчерашнего и того, что происходит, Станкович уплыл не тем стилем в сторону канадской границы. Удар не держит, расклеивается вместе с командой.

Ощущение, что они с Абаскалем из одного роддома. Привет менеджерам «Спартака».

Если всe так пойдет дальше, кто вспомнит осень, где «красно‑белые» себя нормально чувствовали?