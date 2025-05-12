Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев: «Ощущение, что Станкович с Абаскалем из одного роддома»

Губерниев: «Ощущение, что Станкович с Абаскалем из одного роддома»

Вчера, 19:20
12

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отметил схожесть действующего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с предшественником Гильермо Абаскалем.

– Поймете отставку Станковича, если она случится?

– На фоне вчерашнего и того, что происходит, Станкович уплыл не тем стилем в сторону канадской границы. Удар не держит, расклеивается вместе с командой.

Ощущение, что они с Абаскалем из одного роддома. Привет менеджерам «Спартака».

Если всe так пойдет дальше, кто вспомнит осень, где «красно‑белые» себя нормально чувствовали?

  • «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ.
  • У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.
  • Сообщалось, что Станкович может уйти в сборную Сербии.

Еще по теме:
Губерниев предложил «Спартаку» тренера на замену Станковичу 15
Губерниев: «Стыдно за «Спартак» 12
Губерниев сообщил, за какие клубы болеет
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Абаскаль Гильермо Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1747067226
...этот сблёвыш-областной, уже охерел совсем от самого себя-неповторимого и собственной безнаказанности, за своё блеяние в инфо-пространстве...
Ответить
Anton1969
1747067508
Лучше бы ты губастый и блохастый сидел бы и молчал в тряпочку!!! Всех уже задолбал своими тупыми речами!!!
Ответить
СильныйМозг
1747068642
Да и Губерниев анестезиолог.
Ответить
rash1959
1747069088
Они то из роддома, а ты из под забора.
Ответить
silwio53
1747069789
А Губерниев - акушер из того же роддома...
Ответить
k611
1747070398
Дилетант, а свои 5 копеек вставить надо
Ответить
АК 68
1747070930
Ощущение, что у губы на бомбе родственник работает, каждый день его высер печатают.
Ответить
илья 009
1747070984
Губошлепа губера никто не вспоминает, так как он никому не интересен, вот он и говорит про Спартак,чтобы хоть кто- то на него внимание обратил...никчёмный Губерниев...
Ответить
saf05
1747071135
А кто дал право губе так выражаться
Ответить
Виталий-Смирнов-vkontakte
1747079752
Кому интересно мнение этого горлопана и невежды ... Это паразит (вошь) ,присосавшийся к спортивной теме
Ответить
Главные новости
Аршавин оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» выиграть РПЛ
01:00
1
Реакция Пике на победу «Барселоны» над «Реалом»
00:48
Гурцкая – об игроке «Спартака»: «Над ним смеется вся страна»
00:36
3
Экс-советник Федуна отреагировал на слухи об увольнении Станковича из «Спартака»
00:12
ВидеоБубнов и Талалаев устроили перепалку: «Ты сам заткнись! Говоришь очень много»
Вчера, 23:55
В Испании раскрыли, чем Анчелотти разочаровал руководство «Реала»
Вчера, 23:00
2
Гончаренко прокомментировал разгромную победу «Пари НН» над «Крыльями Советов»
Вчера, 22:50
«ПСЖ» потребовал у Мбаппе почти 100 миллионов
Вчера, 22:42
7
Гурцкая дал инсайд по Карпину и «Динамо»
Вчера, 22:34
1
ФотоСуперкомпьютер обновил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 22:22
1
Все новости
Все новости
Боселли прокомментировал покер в ворота «Крыльев Советов»
00:24
Боселли из «Пари НН» обновил два рекорда
Вчера, 23:27
Гончаренко прокомментировал разгромную победу «Пари НН» над «Крыльями Советов»
Вчера, 22:50
Гурцкая дал инсайд по Карпину и «Динамо»
Вчера, 22:34
1
ФотоСуперкомпьютер обновил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 22:22
1
Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» разгромно проиграли «Пари НН»
Вчера, 21:59
Впервые с 1994 года в чемпионате России сделали два покера за сезон
Вчера, 21:35
1
Гурцкая дал прогноз на будущее Станковича в «Спартаке»
Вчера, 21:09
6
РПЛ. «Пари НН» разгромил «Крылья Советов» (5:2) благодаря покеру Боселли
Вчера, 20:58
12
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:58
ФотоЛичка покинул Россию: известно его местонахождение
Вчера, 20:44
7
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам дерби с «Динамо»
Вчера, 20:33
10
Канчельскис ответил, отберет ли «Динамо» очки у «Краснодара» в 30-м туре РПЛ
Вчера, 20:20
8
Губерниев предложил «Спартаку» тренера на замену Станковичу
Вчера, 19:57
15
Сборная Сомали хочет сыграть с Россией
Вчера, 19:43
6
Гурцкая сказал, кто поможет Гусеву остаться тренером «Динамо»
Вчера, 19:34
Губерниев: «Ощущение, что Станкович с Абаскалем из одного роддома»
Вчера, 19:20
12
«Зениту» предложили обменять Соболева на Винисиуса
Вчера, 19:14
13
Юран предположил, почему «Спартак» провалил весеннюю часть РПЛ
Вчера, 18:50
5
Черданцев прошелся по Станковичу: «Не припомню такого бешеного штаба»
Вчера, 18:30
14
Жирков рассказал о жизни после завершения карьеры
Вчера, 18:18
Канчельскис – о футболисте «Спартака»: «Если не нравится, то надо прощаться»
Вчера, 17:52
7
Раскрыто, какую команду Станкович может возглавить вместо «Спартака»
Вчера, 17:34
3
«Локомотив» сделал предложение о трансфере игрока «Химок»
Вчера, 16:59
2
В Сербии сообщили, что Станковичу грозит увольнение из «Спартака»
Вчера, 16:44
14
Реакция Юрана на результаты «Динамо» при Гусеве
Вчера, 16:25
9
Семшов – Абаскалю: «Ты что, мальчик, попутал?»
Вчера, 15:55
7
Станкович не выполнил обещание, которое дал руководству «Спартака» зимой
Вчера, 15:30
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 