Юран предположил, почему «Спартак» провалил весеннюю часть РПЛ

Сергей Юран порассуждал о последних результатах «Спартака».
«Это может быть следствием подготовки. Станкович никогда не работал во время долгой зимней паузы. Но чтобы детально говорить о проблемах, нужно быть внутри команды.
Руководство клуба прилично потратилось зимой. Но что мы видим в итоге? Мне кажется, «Спартак» нуждался в топовом центральном защитнике.
Но взяли за такую огромную сумму [18,7 млн евро] нападающего. Сложно сказать, что Гарсия соответствует таким деньгам», – сказал Юран.
- «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ после воскресного поражения от «Динамо» (0:2).
- У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.
- На счету Ливая Гарсии 0+0 в 10 матчах чемпионата. Он забивал только в кубковых играх.
Источник: «Спорт-Экспресс»