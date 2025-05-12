Юран предположил, почему «Спартак» провалил весеннюю часть РПЛ

Сергей Юран порассуждал о последних результатах «Спартака».

«Это может быть следствием подготовки. Станкович никогда не работал во время долгой зимней паузы. Но чтобы детально говорить о проблемах, нужно быть внутри команды.

Руководство клуба прилично потратилось зимой. Но что мы видим в итоге? Мне кажется, «Спартак» нуждался в топовом центральном защитнике.

Но взяли за такую огромную сумму [18,7 млн евро] нападающего. Сложно сказать, что Гарсия соответствует таким деньгам», – сказал Юран.