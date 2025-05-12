Реакция Юрана на результаты «Динамо» при Гусеве

Сергей Юран высказался о работе Ролана Гусева во главе «Динамо».

Ролана назначили и.о. главного тренера после отставки Марцела Лички.

У «Динамо» при Гусеве 2 победы в 2 матчах, в том числе над «Спартаком» (2:0).

Команда борется за бронзу.

«Для чего нам иностранцы, если наши тренеры хорошо работают? Мы должны уважать себя и назначать своих тренеров.

Первые места занимают российские специалисты – Мусаев и Семак. Гусев обыгрывает в дерби «Спартак». Это показатель! А Личка не справился до этого со своей задачей в Кубке.

Меня впечатляет только результат. Он говорит сам за себя. В прошлом сезоне у «Динамо» были прекраснейшие шансы на чемпионство. Уверен, что если бы на месте Лички был российский тренер, он бы выиграл чемпионат для «Динамо», – заявил Юран.