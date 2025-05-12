18-я сборная мира в октябре сыграет с Россией: «Ждите официальное объявление»

Пресс-служба Федерации футбола Ирана (FFIRI) подтвердила подготовку к товарищескому матчу со сборной России.

«Мы на финальной стадии подписания договора о товарищеском матче Ирана и России. Практически согласовали место и дату матча. Документы скоро будут подписаны.

Не хотелось бы раскрывать всех деталей до официального объявления, но РФС и FFIRI близки к заключению сделки о товарищеском матче сборных в октябре этого года.

Поэтому ждите совсем скоро официальное объявление», – сообщили в федерации.