Газзаев оценил работу Гусева во главе «Динамо»

Валерий Газзаев высказался о перспективах Ролана Гусева продолжить тренировать «Динамо».

Ролан сейчас работает в качестве врио.

У «Динамо» при Гусеве 2 победы в 2 матчах, в том числе над «Спартаком» (2:0).

Команда борется за бронзу.

«Динамо» вчера полностью переиграло «Спартак», это говорит и о достигнутом результате, и о хорошем качестве игры.

Я считаю, что в двух последних матчах «Динамо» показало очень хорошую игру и добилось нужных результатов. Причем «Крылья Советов» в гостях они обыграли в меньшинстве, а вчера победили очень сильного и принципиального соперника.

Я вижу, что Ролан Гусев показывает, что умеет грамотно управлять командой. Мне кажется, что и футболисты под его руководством играют с большим желанием.

А вчера в дерби и при полных трибунах вся команда сражалась с первых и до последних минут, проявляла характер и демонстрировала очень хорошее качество футбола.

Я думаю, что Ролан Гусев может стать главным тренером команды. Когда-то же надо начинать доверять нашим молодым специалистам. У него богатая профессиональная карьера, он был футболистом сборной России и добивался больших успехов.

Когда Ролан играл в ЦСКА, то становился и чемпионом страны, и обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка России. Он раньше работал и в ДЮСШ, и в молодежной команде ЦСКА, и помощником главного тренера «Динамо».

Мне кажется, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы доверить Ролану Гусеву должность главного тренера. А всем в клубе «Динамо» надо помогать ему, чтобы он вместе с командой добивался высоких результатов», – заявил Газзаев.