В «Динамо» рассказали, что изменилось в игре команды после ухода Лички

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).
– За счет чего обыграли «Спартак»?
– Думаю, за счет тактики. Всю неделю готовились, тренер нас подготовил, мы вышли и сделали то, что он сказал. Говорил забить быстрый гол и сыграть «на ноль».
– Что‑то поменялось с приходом Гусева?
– Да. Стало больше дисциплины, в обороне не играем один в один, как при Марцеле.
- В качестве врио Личку сменил Ролан Гусев.
- При нем у «Динамо» 2 победы в 2 матчах.
- «Динамо» продолжает борьбу за топ-3, что и было задачей на сезон.
Источник: «Матч ТВ»