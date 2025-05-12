В «Динамо» рассказали, что изменилось в игре команды после ухода Лички

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

– За счет чего обыграли «Спартак»?

– Думаю, за счет тактики. Всю неделю готовились, тренер нас подготовил, мы вышли и сделали то, что он сказал. Говорил забить быстрый гол и сыграть «на ноль».

– Что‑то поменялось с приходом Гусева?

– Да. Стало больше дисциплины, в обороне не играем один в один, как при Марцеле.