В «Динамо» объяснили, почему не дали Личке доработать сезон

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об апрельской отставке главного тренера Марцела Лички.
– Почему Личка был уволен за четыре тура до конца РПЛ, а не в конце сезона?
– Во-первых, это было сделано из-за неудовлетворительных результатов. Во-вторых, чтобы встряхнуть команду. Получилось ли это, ответьте сами.
– Есть дедлайн по назначению нового тренера?
– Начало следующего сезона.
- В качестве врио Личку сменил Ролан Гусев.
- При нем у «Динамо» 2 победы в 2 матчах.
- «Динамо» продолжает борьбу за топ-3, что и было задачей на сезон.
Источник: «Чемпионат»