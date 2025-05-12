В «Динамо» объяснили, почему не дали Личке доработать сезон

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об апрельской отставке главного тренера Марцела Лички.

– Почему Личка был уволен за четыре тура до конца РПЛ, а не в конце сезона?

– Во-первых, это было сделано из-за неудовлетворительных результатов. Во-вторых, чтобы встряхнуть команду. Получилось ли это, ответьте сами.

– Есть дедлайн по назначению нового тренера?

– Начало следующего сезона.