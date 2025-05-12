Орлов: «Ростов» получит большую премию за победу над «Зенитом»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит».

«Зенит» борется за чемпионство.

Петербуржцы отстают от 1-го места на очко.

Игра в Ростове-на-Дону состоится 18 мая.

«Абсолютно одинаковый календарь у обоих претендентов на золото. «Зениту» после Кубка играть с «Ростовом». Конечно, после ухода Карпина эта команда потеряла организацию в игре. Слишком беспечно играют в обороне. Прессинг развалился, не добегают назад, но на «Зенит» они соберутся, настроятся. Для них это событие. Я убеждeн, если они победят «Зенит», не только свой авторитет поднимут, но и большую премию получат.

И потом для самих футболистов это вызов. Мохеби, Роналдо – хорошие исполнители, но надо им подыграть. В одном матче они способны вспомнить, как всe было при Карпине», – сказал Орлов.