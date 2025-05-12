Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Ростов» получит большую премию за победу над «Зенитом»

Орлов: «Ростов» получит большую премию за победу над «Зенитом»

Сегодня, 10:13
8

Комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит».

  • «Зенит» борется за чемпионство.
  • Петербуржцы отстают от 1-го места на очко.
  • Игра в Ростове-на-Дону состоится 18 мая.

«Абсолютно одинаковый календарь у обоих претендентов на золото. «Зениту» после Кубка играть с «Ростовом». Конечно, после ухода Карпина эта команда потеряла организацию в игре. Слишком беспечно играют в обороне. Прессинг развалился, не добегают назад, но на «Зенит» они соберутся, настроятся. Для них это событие. Я убеждeн, если они победят «Зенит», не только свой авторитет поднимут, но и большую премию получат.

И потом для самих футболистов это вызов. Мохеби, Роналдо – хорошие исполнители, но надо им подыграть. В одном матче они способны вспомнить, как всe было при Карпине», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
russkiisergei
1747035659
если проиграет Ростов, то премия будет гораздо больше!!! позорники спонсируют!!!
Ответить
BRO_football
1747039501
Зенит уже выплатил премию Ростову, чтобы те проиграли. Она значительно больше тех копеек, которые обещало руководство Ростова своим игрокам за победу.
Ответить
boris63
1747040625
Да все туземцы уже спят и видят последний тур что бы свалить по домам, какой нахер футбол Гена.
Ответить
Cleaner
1747042808
Гена, Вы, главное, про таблеточки не забывайте...)))
Ответить
Ziklop
1747042820
у Зенита главный враг тренер и его банда, ещё судейки которые грубость пропускают..
Ответить
Назарян
1747043262
ты что ли выплатишь им премии? , или услышал звон и не знаю откуда он?
Ответить
Главные новости
В «Динамо» прокомментировали слухи о назначении Карпина или Черчесова
14:25
Егоров намекнул, что Станковича надо депортировать из России за выходку в матче с «Динамо»
13:53
2
ВидеоСудья Эль Класико поблагодарил бога после отмены гола «Барселоны»
13:11
2
В «Динамо» рассказали, что изменилось в игре команды после ухода Лички
13:01
3
Подсчитаны зарплаты комментаторов «Матч ТВ»
12:46
7
Губернатор высказался о вылете «Факела» из РПЛ
12:14
5
Раскрыта последняя просьба Лички к игрокам «Динамо» перед отставкой
12:01
КДК накажет «Спартак» и Станковича за выходки во время и после матча с «Динамо»
11:49
11
Главный инсайдер мира Романо сообщил, кто сменит Анчелотти в «Реале»
11:31
2
Глава «Спартака» прокомментировал информацию о новом контракте Станковича
11:15
4
Все новости
Все новости
Мостовой прокомментировал поведение Станковича в матче с «Динамо»
14:13
3
«Краснодар» упрекнули за отсутствие чемпионской игры
14:05
4
Глебов прокомментировал отставку Лички из «Динамо»
14:02
Каннаваро приедет на матч легенд ЦСКА
13:45
Александров из «Динамо»: «Конечно, надо обыгрывать «Краснодар» в последнем туре»
13:34
1
ВидеоЖена Семака сделала ему трогательный сюрприз после матча с «Динамо Мх»
12:40
2
Губернатор высказался о вылете «Факела» из РПЛ
12:14
5
Раскрыта последняя просьба Лички к игрокам «Динамо» перед отставкой
12:01
КДК накажет «Спартак» и Станковича за выходки во время и после матча с «Динамо»
11:49
11
Представитель 36-летнего Дзюбы ответил на вопрос о будущем Артема: «Есть интерес от других команд»
11:25
4
Глава «Спартака» прокомментировал информацию о новом контракте Станковича
11:15
4
Тюкавин: «Разорвали «Спартак», в одну калитку»
11:08
14
В «Динамо» объяснили, почему не дали Личке доработать сезон
11:01
1
Тюкавин: «Надеюсь, обыграем «Краснодар» в последнем туре и не дадим им стать чемпионом»
10:49
24
В «Динамо» рассказали, как спасли Карраскаля от дисквалификации на матч со «Спартаком»: «Благодарим КДК и ЭСК»
10:40
ВидеоТемнокожий фанат «Факела» громче всех скандировал «Русские, вперед!» на матче с «Локомотивом»
10:32
7
Стало известно, что происходило в раздевалке «Краснодара» после поражения от ЦСКА
10:25
2
Орлов: «Ростов» получит большую премию за победу над «Зенитом»
10:13
8
Губерниев сообщил, за какие клубы болеет
10:03
Станкович не пожал руку Гусеву после матча «Динамо» – «Спартак»
09:54
8
Гусев – о жестах Станковича во время игры с «Динамо»: «Этот спартаковский театр мимики и жестов не очень понимаю»
09:38
В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Гусева после победы над «Спартаком»
09:28
Черчесов ответил, есть ли у него предложение от «Динамо»
09:00
9
Игнатов ответил, чего не хватает «Спартаку» весной
08:48
11
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
08:41
2
Станковича заподозрили в том, что он провоцирует «Спартак» на разрыв контракта
08:30
11
Созин: «Поведение Станковича означает одно – он «поплыл»
08:24
5
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» после матча
08:08
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 