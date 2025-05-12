Станкович не пожал руку Гусеву после матча «Динамо» – «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович спешно покинул матч 28-го тура РПЛ против «Динамо».

Серб не пожал руку коллеге Ролану Гусеву. Врио главного тренера «Динамо» отреагировал.

– Станкович ушел и не пожал вам руку. Прокомментируете?

– Ничего такого, мы с ним поздоровались и пообщались перед матчем, пожелали удачи. Я понимаю его эмоции, проигрывать никто не любит. И он ушел.