Станкович не пожал руку Гусеву после матча «Динамо» – «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович спешно покинул матч 28-го тура РПЛ против «Динамо».
Серб не пожал руку коллеге Ролану Гусеву. Врио главного тренера «Динамо» отреагировал.
– Станкович ушел и не пожал вам руку. Прокомментируете?
– Ничего такого, мы с ним поздоровались и пообщались перед матчем, пожелали удачи. Я понимаю его эмоции, проигрывать никто не любит. И он ушел.
- Все игроки «Спартака» проигнорировали общение с журналистами после матча с «Динамо» (0:2).
- Главный тренер Деян Станкович не пришел ни на флеш-интервью, ни на пресс-конференцию.
- «Спартак» опустился на 5-е место.
Источник: «Матч ТВ»