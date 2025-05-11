Станковича уличили во лжи после матча с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).
Серб сослался на сорванный голос. Однако главный редактор «РБ Спорт» утверждает, что со связками Станковича все было в порядке.
«Я сидел ровно за Станковичем сегодня и слышал его голос. Ничего он там не сорвал», – написал Бодров.
- «Спартак» опустился на 5-ю строчку РПЛ.
- По ходу весны команда шла 2-й.
- Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Ростовом».
Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова