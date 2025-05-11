Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Ростов»: Игра состоится 11 мая, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иву, Ходжа, Вада, Шабанхаджай, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Ростов»: Ятимов, Сако, Осипенко, Игнатов, Лангович, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Комличенко, Голенков.

Главный тренер: Хонатан Альба

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